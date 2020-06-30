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Космонавт Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты МКС — видео

Его коллега Иван Вагнер отдаст свой голос 1 июля.

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Видео © "Роскосмос"

Российский космонавт Анатолий Иванишин принял участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к конституции, став первым человеком, проголосовавшим с орбиты МКС. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог воспользоваться порталом для интернет-голосования.

Его коллега Иван Вагнер проголосует 1 июля через доверенное лицо. Он передаст ему своё решение с помощью закрытого канала связи в Центр управления полётами ЦНИИмаш, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам к конституции. Граждане могут проголосовать по поправкам в основной закон до 1 июля включительно. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на всероссийское голосование по поправкам, включая дистанционное голосование, на утро 30 июня составила 45,7%.

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