Космонавт Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты МКС — видео

Российский космонавт Анатолий Иванишин принял участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к конституции, став первым человеком, проголосовавшим с орбиты МКС. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог воспользоваться порталом для интернет-голосования.

Его коллега Иван Вагнер проголосует 1 июля через доверенное лицо. Он передаст ему своё решение с помощью закрытого канала связи в Центр управления полётами ЦНИИмаш, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.