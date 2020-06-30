Эксперты РОЦИТ считают, что электронное голосование прошло безопасно и надёжно

Эксперимент по проведению электронного голосования по поправкам к конституции продемонстрировал удобство и популярность, считают эксперты центра интернет-технологий РОЦИТ.

По их мнению, электронное голосование прошло комфортно, надёжно и безопасно. Член центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что за первые несколько дней явка по электронной системе составила 70% от 1,1 миллиона человек, которые зарегистрировались для прохождения электронного голосования.

— Эксперимент даёт возможность удобно и легко проголосовать всем избирателям, включая и тех, кто прежде не посещал избирательные участки просто в силу любых обстоятельств, включая лень. Прежде такие избиратели становились "молчунами", а теперь их голоса будут учтены, — приводятся слова Плуготаренко на сайте РОЦИТ.

Используемая для онлайн-голосования технология блокчейн, по мнению эксперта, гарантировала абсолютную защиту процедуры и обеспечила конфиденциальность участников.

Эксперт уточнил, что за всё время лишь двум гражданам удалось отдать свой голос онлайн и получить ещё и бумажный бюллетень, однако оба случая были оперативно выявлены.