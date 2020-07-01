"Пример очень отрадный". В Европарламенте высоко оценили голосование о поправках к Конституции РФ

Депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Тьерри Мариани возглавил международную делегацию, которая накануне прибыла в Крым для ознакомления с процессом голосования о поправках к Конституции РФ. Он высоко оценил желание россиян самостоятельно определять своё будущее и призвал другие страны брать с этого пример.

- Поправки разные, их много, что важно для нас, для французов, что вы решили взять судьбу своего края, свей страны в свои руки. В этом смысле ваш пример очень отрадный, мы надеемся, что он покажет правильный путь для Франции и других европейских стран, - заявил политик журналистам.

Коллега Мариани, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что в немецких СМИ голосование в России подвергается критике. Тем не менее, он добавил, что российский вариант куда более демократичен, чем тот, который выбрали власти ФРГ - они просто меняют конституцию, когда им это нужно, не интересуясь мнением граждан.

В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента. Их встретил глава крымского парламента Владимир Константинов. Гости планируют посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе, после чего выскажут своё мнение о том, как происходит процедура голосования. Политики пробудут на полуострове до 2 июля.