В Приамурье, Якутии и Забайкалье стартовал основной день голосования по поправкам к конституции

В Амурской области, Якутии и Забайкальском крае начался заключительный день голосования по поправкам к конституции. Избирателям на участках выдают индивидуальные наборы, которые включают бюллетень, маску, перчатки и ручку. Проголосовать жители регионов могут до 20:00 по местному времени.

Для жителей Амурской области доступно 760 избирательных участков, включая 22 временных. Они открыты на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, в СИЗО и на золотодобывающих рудниках. Ожидается, что более 615 тысяч жителей региона отдадут свой голос. Губернатор Василий Орлов проголосовал 26 июня.

В Якутии открылось более 800 участков. По данным на 29 июня, треть избирателей уже приняли участие в голосовании (31,52% из 645 тысяч человек). Глава Якутии Айсен Николаев сделал свой выбор 25-го числа.

Жители Забайкалья помимо изменений в конституции страны решают и судьбу "северных" надбавок к заработной плате. Для их закрепления на федеральном уровне необходимо собрать подписи 100 тысяч человек. Всего в регионе 795 тысяч избирателей, которые могут отдать свои голоса на 930 участках. Глава края Александр Осипов проголосовал 26 июня в Чите.

В Приморском крае оборудовано 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. В том числе 211 из них находятся на военных, рыбацких и промышленных судах в портах Владивостока и Находки. Ожидается, что около 8,5 тысячи жителей региона проголосуют в море. Всего избирателей 1 451 286.

В Еврейской автономной области, где насчитывается 126 тысяч избирателей, открылось 183 участка. При этом 52,5% жителей (свыше 66 тысяч) уже сделали выбор в предыдущие дни.

Более 213,5 тысячи человек из 982,49 тысячи уже проголосовали в Хабаровском крае, где в основной день голосования заработало 779 участков. Люди, проживающие на отдалённых территориях, воспользовались правом досрочного голосования. Таких жителей оказалось более 5,3 тысячи.

Более ста участков открылось в Магаданской области, сообщил РИА "Новости" председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков. 11 из них расположены в судах на море, один в зоне карантина на Усть-Среднеканской ГЭС и три в инфекционных госпиталях с больными коронавирусной инфекцией людьми. Жители также могут отдать голос за присвоение Магадану звания "Город трудовой доблести".