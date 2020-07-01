Жители трёх чукотских сёл показали 100% явку на голосовании по поправкам к конституции

Жители трёх сёл на Чукотке показали стопроцентную явку на голосовании по поправкам к конституции. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

— 100% явку показали жители Хатырка, Алькатваам, Чуванское. Всего на Чукотке проголосовало 65,76%, или 19 561 человек, — говорится в сообщении.

Избирательная комиссия округа отмечает, что сообщений о нарушениях и жалоб от наблюдателей или участников голосования не поступало.

Участки закроются в 20:00 по местному времени. Всего их в регионе 55.