В Сибири стартовал основной день голосования о поправках к конституции. В 8:00 (3:00 мск) избирательные участки открылись в Иркутской области, в 4:00 мск ещё в восьми регионах, жители Омской области начали голосование в 5:00 мск.

В Приангарье граждане смогут отдать голос на 1894 избирательных участках. Также на вокзалах, в аэропортах, больницах и СИЗО будет работать ещё 29 участков. По желанию избиратели смогут заполнить бюллетень на дому. Завершится голосование в 20:00 (15:00 мск).

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях откроется 2013, 1699 и 773 избирательных участка соответственно. В Кузбассе 61 из них начал работать с 6:00 по местному времени (2:00 мск), чтобы смогли проголосовать сотрудники предприятий непрерывного цикла.

Голосование стартует в Красноярском и Алтайском крае, в первом регионе работает 2150 стационарных участков и 39 временных. Во втором — 1779. Республики Хакасия, Алтай и Тыва откроют для избирателей 384, 236 и 183 участка соответственно. В каждом субъекте РФ тщательно соблюдаются меры санитарной безопасности, проводится дезинфекция помещений, приходящим выдают защитные маски и перчатки.

В Омской области откроется 1734 избирательных участка, в отдалённые местности региона выезжают мобильные бригады.

Появились первые данные по явке в сибирских регионах. Так, в Новосибирской области проголосовало уже 465 тысяч человек (21,6%), в Томской — 164,6 тысячи из более чем 768 тысяч. В Красноярском крае 587 210 граждан из 2 066 676 сделали свой выбор, в Алтайском — 541 908. В Хакасии 106 029 жителей из 398 тысяч заполнили бюллетени, в Омской области — 750 тысяч (около 50% от всех возможных избирателей).

Свои голоса уже отдали и все десять глав регионов, а именно Игорь Кобзев (врио губернатора Иркутской области), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Сергей Жвачкин (Томская область), Александр Бурков (Омская область), Сергей Цивилёв (Кузбасс), Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Виктор Томенко (Алтайский край), Александр Усс (Красноярский край), Андрей Травников (Новосибирская область).