Граждане России в Китае и Японии начали голосование о поправках к конституции

Проживающие в Китае и Японии граждане России приступили к голосованию о поправках к конституции в 8 утра по местному времени, сообщает ТАСС.
В Поднебесной голосование началось в 2:00 мск, в Стране восходящего солнца — в 3:00 мск.
В Пекине процедура началась с исполнения российского гимна в Посольстве РФ. Также открылись избирательные участки в генеральных консульствах в Шанхае, Харбине (провинция Хэйлунцзян), Шэньяне (провинция Ляонин), Гуанчжоу (провинция Гуандун).
В дипмиссии подчеркнули, что в местах проведения голосования соблюдаются строгие санитарные меры, сотрудники стараются не допустить большого скопления людей.
— Я голосую с тем чувством, что, если тебе предоставлен выбор, ты должен его сделать, исполнить свой гражданский долг. В новой редакции конституции впервые появляется упоминание о Боге, что очень важно для миллионов жителей нашей страны, — рассказал настоятель Успенского храма на территории посольства иеромонах Иннокентий, который проголосовал одним из первых.
Также избирательные участки начали работу в дипмиссии в японской столице Токио и на территории генеральных консульств в Ниигате, Осаке и Саппоро.
В условиях пандемии коронавируса избирателей попросили надеть маски при входе в помещение и соблюдать безопасную дистанцию.
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