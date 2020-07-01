Ни одно из возможных нарушений на голосовании по поправкам в Приморье не подтвердилось

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий сообщил, что сигналы о возможных нарушениях на голосовании по поправкам к конституции не подтвердились.

- У нас в общественной палате Приморья создан и работает ситуационный штаб, три мобильные группы. К нам ежедневно поступает небольшое количество – один-два сигнала о возможных нарушениях, - приводит слова Ступницкого РИА "Новости".

Он уточнил, что общественники выезжали в Находку и Уссурийск, где были сигналы о нарушениях, но ни один из них не подтвердился.

Всего в регионе зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В последний день голосования открыты 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. В том числе 211 из них находятся на военных, рыбацких и промышленных судах в портах Владивостока и Находки. Ожидается, что около 8,5 тысячи жителей региона проголосуют в море.