"Показатели впечатляют". Эксперт оценила явку на голосовании по поправкам к конституции на Дальнем Востоке

Во многих регионах Дальнего Востока показатели явки избирателей в основной день голосования по поправкам к конституции впечатляют. Об этом в беседе с Лайфом заявила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

Самый высокий показатель явки среди дальневосточных регионов у Чукотки (около 70%). По мнению Кислицыной, эти цифры обусловлены развитыми офлайн-коммуникациями: с избирателями всегда можно встретиться, пообщаться.

— Если говорить о других регионах Дальнего Востока, то тут достаточно сложно их оценить по общей кальке. Тут нужно смотреть по каждому региону — уровень общественных настроений в моменте, какие-то объективные факторы, ту же погоду. Но по многим регионам всё же показатели по явке впечатляют. Думаю, что в целом Дальний Восток выйдет на хорошие показатели, — сказала политолог.

Что касается голосования в целом, то здесь Кислицына отметила его небывалую длительность, которая оправданна с точки зрения удобства граждан.

Политолог добавила, что в этот раз нет жалоб на превышение полномочий со стороны должностных лиц, но есть фейки. И здесь нужно учитывать, что с развитием информационных технологий они никуда не денутся, а только заполнят пространство.