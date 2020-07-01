В двух регионах Сибири явка на голосование по конституции превысила 75%

Больше 75% избирателей Кемеровской области и Тувы уже проголосовали по поправкам к Конституции РФ. В региональных избиркомах рассказали, что сибиряки приходят на участки целыми семьями.

— На 10:00 (06:00 мск) у нас приняло участие 78,05% участников голосования. Все участки открылись вовремя, работают, избиратели активно принимают участие, — сообщили ТАСС в избирательной комиссии Кузбасса.

Кемеровскую область по явке опередила Тува. В регионе участие в общенациональном голосовании уже приняло 83,43% избирателей. В ряде районов республики проголосовало уже более 90% граждан. Явка в Омской области составляет 54%, в Красноярском крае — 45,6%, в Алтайском — 38,6%, в Иркутской области — 30,31%.