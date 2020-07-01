Эксперты назвали отличие голосования по поправкам к конституции на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в последний день голосования по поправкам к конституции заметна высокая активность избирателей, но они охотно воспользовались возможностью проголосовать заблаговременно.

Политолог Анна Фёдорова отметила, что цифры, которые есть на данный момент, явно показывают отсутствие бойкота, о котором говорила оппозиция.

— В целом, что касается явки, можно отметить очень высокий интерес граждан. Люди голосуют разными способами: на участках, дистанционно. Для людей оказалось важным выразить свою политическую и гражданскую позицию, — приводит её слова ТАСС.

Однако, чтобы организовать весь процесс голосования, потребовались некоторые усилия, так как было необходимо соблюсти все требования безопасности. По словам директора некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, высокой явке поспособствовало то, что голосование длилось не один, а семь дней.

К подобному подходу нужно прибегнуть и на следующих выборах, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Однако основная масса людей всё же пойдёт голосовать 1 июля, уточняет политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Он также отметил и систему электронного голосования, которой воспользовался миллион человек.