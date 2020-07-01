В Магаданской области за ходом голосования по конституции следит более 300 наблюдателей

В Магаданской области в финальный день проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции России открылось 86 избирательных участков. За ходом голосования в регионе следит более 300 общественных наблюдателей.

— Общественные наблюдатели и добровольные помощники все в строю, без них мы бы не справились. Очень хорошо видна их активность, в том числе на карте Ассоциации независимого общественного наблюдения, мы и сами видим, как наши коллеги работают. Здесь мы, наверное, в лидерах по всему ДФО и не уступаем самым крупным субъектам, спасибо им за помощь, — рассказал председатель Магаданского облизбиркома Николай Жуков порталу Колыма.ru.

Работающая на участке № 3 наблюдатель Софья Попова отметила, что основная их задача заключается в том, чтобы следить за соблюдением законности проведения голосования и подсчёта голосов, а в случае выявления нарушений пресечь их или зафиксировать.

— Мы обращаем внимание на кабинки, не заходят ли в них по несколько человек, не пытается ли голосующий получить бюллетень за родственника, наблюдаем за дезинфекцией помещения, а также за выдачей СИЗов голосующим. Кроме того, следим за тем, чтобы урны для голосования были опломбированы, — уточнила Софья.

Наблюдатель избирательного участка № 1 Анастасия Сединкина работает на выборах в третий раз. Она отмечает высокий уровень организации процедуры голосования и доброжелательную спокойную обстановку. По её словам, избиратели приходят на участок активно, члены комиссии и участники обеспечены средствами индивидуальной защиты.