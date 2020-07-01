Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в Индии, Азербайджане и Таджикистане

В столице Индии Нью-Дели стартовало голосование по поправкам к Конституции России. Также участки открылись в генеральных консульствах в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Участок для голосования специально развёрнут для россиян, которые сегодня находятся в Дели. Мне хочется верить, что граждане проявят максимальную политическую активность и отдадут свои голоса за устойчивое, стабильное и свободное будущее нашего отечества, — отметил российский посол в Индии Николай Кудашев.

Кроме того, состоялось выездное голосование. Оно прошло на площадке строящейся АЭС "Куданкулам", в нём приняло участие 55 избирателей.

Участок для голосования с 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылся в Посольстве России в Баку.

Состоялось открытие участка и в здании Посольства России в Таджикистане. К 7:30 у входа уже собралось около 40 граждан России. Председатель избирательной комиссии Шамиль Шамсуддинов надеется, что на участок придёт не менее нескольких сотен россиян.

И в Индии, и в Азербайджане, и в Таджикистане соблюдаются санитарные нормы из-за пандемии коронавируса. У пришедших измеряется температура, им выдают маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Сотрудники участков носят респираторы и прозрачные маски.