В столице Индии Нью-Дели стартовало голосование по поправкам к Конституции России. Также участки открылись в генеральных консульствах в Ченнаи, Калькутте и Мумбаи. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Участок для голосования специально развёрнут для россиян, которые сегодня находятся в Дели. Мне хочется верить, что граждане проявят максимальную политическую активность и отдадут свои голоса за устойчивое, стабильное и свободное будущее нашего отечества, — отметил российский посол в Индии Николай Кудашев.
Кроме того, состоялось выездное голосование. Оно прошло на площадке строящейся АЭС "Куданкулам", в нём приняло участие 55 избирателей.
Участок для голосования с 8:00 по местному времени (7:00 мск) открылся в Посольстве России в Баку.
Состоялось открытие участка и в здании Посольства России в Таджикистане. К 7:30 у входа уже собралось около 40 граждан России. Председатель избирательной комиссии Шамиль Шамсуддинов надеется, что на участок придёт не менее нескольких сотен россиян.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Появилось видео подготовки представителей "Голоса" к провокациям на УИК в Новосибирске
сегодня в 06:11
В Магаданской области за ходом голосования по конституции следит более 300 наблюдателей
сегодня в 06:09
Голосование по поправкам к Конституции РФ началось в Индии, Азербайджане и Таджикистане
сегодня в 05:46
И в Индии, и в Азербайджане, и в Таджикистане соблюдаются санитарные нормы из-за пандемии коронавируса. У пришедших измеряется температура, им выдают маски и перчатки, а также одноразовые ручки. Сотрудники участков носят респираторы и прозрачные маски.
Ранее Лайф сообщал, что избирательные участки для голосования открылись для граждан России в Китае и Японии.