Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции РФ

Избирателям измеряют температуру тела, все члены комиссий и участники голосования носят маски и перчатки.

295
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Проживающие на Украине граждане России начали голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Сделать это они могут в Посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.

Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ открылись вовремя, — сообщили в пресс-службе Посольства России в Киеве.

На избирательных участках соблюдаются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Посетителям при входе измеряют температуру тела, у людей есть возможность продезинфицировать руки. Все члены комиссий и участники голосования носят маски и перчатки.

Ранее Лайф сообщал, что избирательные участки для голосования открылись для граждан России в Китае, Японии, Индии, Азербайджане, Таджикистане и других странах.

Выбор редакции

Loading...