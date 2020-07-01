На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции РФ

Проживающие на Украине граждане России начали голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Сделать это они могут в Посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.

— Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ открылись вовремя, — сообщили в пресс-службе Посольства России в Киеве.

На избирательных участках соблюдаются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Посетителям при входе измеряют температуру тела, у людей есть возможность продезинфицировать руки. Все члены комиссий и участники голосования носят маски и перчатки.