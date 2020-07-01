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Общественные наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения при голосовании на Сахалине

Сегодня, в основной и заключительный день плебисцита, участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.

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Фото © Официальный сайт губернатора и Правительства Сахалинской области

За ходом общероссийского голосования по поправкам к конституции в Сахалинской области следит больше 1500 наблюдателей. За весь период голосования ими не было обнаружено ни одного нарушения, сообщает агентство "Сахалин-Курилы".

Имело место лишь несколько замечаний, которые касались размещения стендов с информацией: их просили поставить ближе ко входу на участок или на более удобное место, что оперативно и было сделано.

Общественники отмечают, что безопасность на участках находится на высоком уровне. Всех наблюдателей, членов комиссий и избирателей обеспечили средствами индивидуальной защиты. Жалоб на несоблюдение санитарных требований во время голосования также не поступало.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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