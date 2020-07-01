Общественные наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения при голосовании на Сахалине

За ходом общероссийского голосования по поправкам к конституции в Сахалинской области следит больше 1500 наблюдателей. За весь период голосования ими не было обнаружено ни одного нарушения, сообщает агентство "Сахалин-Курилы".

Имело место лишь несколько замечаний, которые касались размещения стендов с информацией: их просили поставить ближе ко входу на участок или на более удобное место, что оперативно и было сделано.

Общественники отмечают, что безопасность на участках находится на высоком уровне. Всех наблюдателей, членов комиссий и избирателей обеспечили средствами индивидуальной защиты. Жалоб на несоблюдение санитарных требований во время голосования также не поступало.