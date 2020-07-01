Общественники отчитались об отсутствии нарушений в ходе общероссийского голосования в Тюменской области

Руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением общероссийского голосования по поправкам к конституции в Тюменской области Людмила Рагозина заявила, что избирательный процесс проходит без нарушений. Кроме того, на участках в течение всего выборного марафона соблюдались все эпидемиологические нормы, которые определил Роспотребнадзор.

Она призвала жителей региона и всех россиян принять участие в голосовании по поправкам и заверила, что процесс проходит транспарентно и безопасно.

— Наступило 1 июля, решающий день голосования. Конституция — это главный нормативный акт нашей страны, — отметила Рагозина. — Все, кто ещё не выразил свою волю, я надеюсь, в течение дня найдут возможность посетить участки для голосования.