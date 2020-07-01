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Общественники отчитались об отсутствии нарушений в ходе общероссийского голосования в Тюменской области

Сегодня, в основной и заключительный день плебисцита, участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.

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Фото © "Тюменская область сегодня"

Руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением общероссийского голосования по поправкам к конституции в Тюменской области Людмила Рагозина заявила, что избирательный процесс проходит без нарушений. Кроме того, на участках в течение всего выборного марафона соблюдались все эпидемиологические нормы, которые определил Роспотребнадзор.

Она призвала жителей региона и всех россиян принять участие в голосовании по поправкам и заверила, что процесс проходит транспарентно и безопасно.

Наступило 1 июля, решающий день голосования. Конституция — это главный нормативный акт нашей страны, — отметила Рагозина. — Все, кто ещё не выразил свою волю, я надеюсь, в течение дня найдут возможность посетить участки для голосования.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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