В Приморье по поправкам к конституции проголосовало более 55% избирателей

В Приморском крае участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции России приняло почти 56% избирателей. Данные по явке на 15:00 (08:00 мск) сообщил зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.
— Проголосовало 818 534 человека, это 55,96%, — рассказал журналистам Охотников.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
По его словам, жалоб на какие-либо нарушения не поступало. В Хорольском районе явка превысила 80%, активно голосуют граждане и во Владивостоке.
Напомним, что сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней завершится сегодня.