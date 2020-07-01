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В Приморье по поправкам к конституции проголосовало более 55% избирателей

Жалоб на какие-либо нарушения в регионе в избиркомы не поступало.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

В Приморском крае участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции России приняло почти 56% избирателей. Данные по явке на 15:00 (08:00 мск) сообщил зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

Проголосовало 818 534 человека, это 55,96%, — рассказал журналистам Охотников.

По его словам, жалоб на какие-либо нарушения не поступало. В Хорольском районе явка превысила 80%, активно голосуют граждане и во Владивостоке.

Напомним, что сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка на нём составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней завершится сегодня.

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