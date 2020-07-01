В Приморье по поправкам к конституции проголосовало более 55% избирателей

В Приморском крае участие в общенациональном голосовании по поправкам к Конституции России приняло почти 56% избирателей. Данные по явке на 15:00 (08:00 мск) сообщил зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

— Проголосовало 818 534 человека, это 55,96%, — рассказал журналистам Охотников.

По его словам, жалоб на какие-либо нарушения не поступало. В Хорольском районе явка превысила 80%, активно голосуют граждане и во Владивостоке.