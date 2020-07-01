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Данные участников электронного голосования прошли трёхуровневую проверку

Расшифровка результатов онлайн-этапа состоится сегодня.

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Фото © ТАСС / Татьяна Флегонтова

Все данные участников электронного голосования по поправкам к конституции прошли тщательную проверку в несколько уровней с целью не допустить каких-либо фальсификаций или двойного голосования. Об этом сегодня рассказали в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей двойного голосования и других инцидентов, — говорится в сообщении.

Основная проверка данных состояла из трёх уровней: сперва избирателю приходила СМС с проверочным кодом, затем программа проверяла активность участвовавших в голосовании сим-карт за последние несколько дней, а после специалисты общественного штаба выборочно обзванивали пользователей, которые регистрировались на электронное голосование. Кроме того, более миллиона учётных записей были проверены вручную. Подозрительными из них оказались всего 284.

Период электронного голосования, в котором могли принимать участие жители Москвы и Нижегородской области, закончился накануне. Он продолжался шесть дней. В то же время по всей стране россияне могли проголосовать очно. Такие меры были приняты для того, чтобы разгрузить избирательные участки в период эпидемии коронавируса. Основной же и заключительный день голосования назначен на сегодня. По указу президента России Владимира Путина этот день стал в стране выходным. Кроме того, сегодня состоится расшифровка результатов электронных бюллетеней.

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