Данные участников электронного голосования прошли трёхуровневую проверку

Все данные участников электронного голосования по поправкам к конституции прошли тщательную проверку в несколько уровней с целью не допустить каких-либо фальсификаций или двойного голосования. Об этом сегодня рассказали в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.

— Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей двойного голосования и других инцидентов, — говорится в сообщении.

Основная проверка данных состояла из трёх уровней: сперва избирателю приходила СМС с проверочным кодом, затем программа проверяла активность участвовавших в голосовании сим-карт за последние несколько дней, а после специалисты общественного штаба выборочно обзванивали пользователей, которые регистрировались на электронное голосование. Кроме того, более миллиона учётных записей были проверены вручную. Подозрительными из них оказались всего 284.