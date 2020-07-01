Данные участников электронного голосования прошли трёхуровневую проверку

Все данные участников электронного голосования по поправкам к конституции прошли тщательную проверку в несколько уровней с целью не допустить каких-либо фальсификаций или двойного голосования. Об этом сегодня рассказали в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования.
— Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы общественным штабом и проведены территориальной избирательной комиссией по дистанционному электронному голосованию с тем, чтобы не допустить подтасовок, возможностей двойного голосования и других инцидентов, — говорится в сообщении.
Основная проверка данных состояла из трёх уровней: сперва избирателю приходила СМС с проверочным кодом, затем программа проверяла активность участвовавших в голосовании сим-карт за последние несколько дней, а после специалисты общественного штаба выборочно обзванивали пользователей, которые регистрировались на электронное голосование. Кроме того, более миллиона учётных записей были проверены вручную. Подозрительными из них оказались всего 284.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Период электронного голосования, в котором могли принимать участие жители Москвы и Нижегородской области, закончился накануне. Он продолжался шесть дней. В то же время по всей стране россияне могли проголосовать очно. Такие меры были приняты для того, чтобы разгрузить избирательные участки в период эпидемии коронавируса. Основной же и заключительный день голосования назначен на сегодня. По указу президента России Владимира Путина этот день стал в стране выходным. Кроме того, сегодня состоится расшифровка результатов электронных бюллетеней.