"Сегодня важный день". Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян исполнить гражданский долг, приняв участие в голосовании по поправкам к конституции. Он напомнил, что сегодня основной и заключительный день плебисцита, поэтому важно успеть воспользоваться возможностью повлиять на будущее нашей страны.

Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

— Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны, — призвал он.