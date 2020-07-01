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"Сегодня важный день". Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

Сегодня, в основной и заключительный день плебисцита, участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян исполнить гражданский долг, приняв участие в голосовании по поправкам к конституции. Он напомнил, что сегодня основной и заключительный день плебисцита, поэтому важно успеть воспользоваться возможностью повлиять на будущее нашей страны.

Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны, призвал он.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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