"Сегодня важный день". Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев призвал россиян исполнить гражданский долг, приняв участие в голосовании по поправкам к конституции. Он напомнил, что сегодня основной и заключительный день плебисцита, поэтому важно успеть воспользоваться возможностью повлиять на будущее нашей страны.
Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к конституции
— Друзья, сегодня важный день! Приходите сделать свой выбор, от этого зависит будущее наших детей и будущее нашей страны, — призвал он.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.