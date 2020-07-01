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Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что явка и предварительные итоги голосования показывают высокую легитимность поправок.

Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок, — заявил он.

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, отметил важность анализа опыта прошедшего голосования.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки 70% бюллетеней более 77% россиян поддержали поправки к конституции.

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