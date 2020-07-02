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Опубликовано 2 июля 2020, 00:11

Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что явка и предварительные итоги голосования показывают высокую легитимность поправок.

Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок, — заявил он.

Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%
Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, отметил важность анализа опыта прошедшего голосования.

"Всё идёт неплохо". Павел Крашенинников оценил предварительные итоги голосования

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки 70% бюллетеней более 77% россиян поддержали поправки к конституции.

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Александр Юнашев
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