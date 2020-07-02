Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что явка и предварительные итоги голосования показывают высокую легитимность поправок.

— Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок, — заявил он.

По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.

Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, отметил важность анализа опыта прошедшего голосования.