Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.
Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что явка и предварительные итоги голосования показывают высокую легитимность поправок.
— Самое главное: нам этот результат показывает, что такая явка и такая поддержка говорят о высокой легитимности данных поправок, — заявил он.
По словам депутата, в России есть хорошая точка роста для развития общества, экономики, социальных гарантий и прав граждан.
Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке изменений, отметил важность анализа опыта прошедшего голосования.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. По итогам обработки 70% бюллетеней более 77% россиян поддержали поправки к конституции.