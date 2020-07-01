В СПЧ считают, что голосование по поправкам к конституции прошло гласно и свободно

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов заявил, что голосование по поправкам к конституции прошло в атмосфере свободы и гласности.

— К сожалению, очень много сообщений о нарушениях, которые не соответствуют действительности, но это рабочие моменты. Их мониторят и разбирают эксперты Совета по правам человека в городе Москве, — приводит слова Борисова "Московский комсомолец".

Он уточнил, что то количество сообщений о нарушениях на избирательных участках, которые поступали, не мешали свободному волеизъявлению россиян. Лишь два процента из их числа оказались связаны с процедурными нарушениями.

Всего на участках в Москве работали более 2500 наблюдателей, следивших за соблюдением всех норм процедуры голосования.