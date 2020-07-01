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"Ни один из двойников не проскочит". ЦИК примет меры по недопущению попыток двойного голосования

Также будут выверены списки проголосовавших на зарубежных участках.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК примет все меры по недопущению попыток двойного голосования по поправкам к конституции.

Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы. И голоса будут учтены так, как полагается, — заявила она на пресс-конференции.

Памфилова отметила, что будут выверены и списки проголосовавших на зарубежных участках. Они также пройдут все необходимые проверки.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ прошло с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки были развёрнуты по всей стране. Ранее Элла Памфилова назвала явку на голосование о поправках к конституции.

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