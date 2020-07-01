"Ни один из двойников не проскочит". ЦИК примет меры по недопущению попыток двойного голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК примет все меры по недопущению попыток двойного голосования по поправкам к конституции.

— Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы. И голоса будут учтены так, как полагается, — заявила она на пресс-конференции.

Памфилова отметила, что будут выверены и списки проголосовавших на зарубежных участках. Они также пройдут все необходимые проверки.