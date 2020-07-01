В ЦИК заявили, что подтвердились только два сообщения о нарушениях с карты движения "Голос"

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подтвердились только два сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам к конституции, указанных на карте движения "Голос".

— В период проведения общероссийского голосования (подтвердились. — Прим. Лайфа) два из 28 нарушений, обозначенных на "Голосе", на этой карте, как из надёжных источников, — сказала Памфилова на пресс-конференции.

Глава ЦИК отметила, что это составляет 1,5%. Всего за 16 часов было зарегистрировано 1739 сообщений о возможных нарушениях. Большинство из них не нашли подтверждения.

При этом только пять из числа сообщений "Голоса" пришлись на период с 25 июня по настоящее время.

— Из этих пяти нарушений зафиксировано в Москве, недоказуемое, <…> Казань — частично подтверждено, приняты меры. Зафиксировано в Лондоне нарушение, проверка пока не подтвердила нарушение. Псков — нарушение не подтверждено, относится к категории агитации, не являющейся прямым нарушением голосования по конституции, — отметила глава ЦИК.

Ещё одно нарушение подтверждено в Санкт-Петербурге, по нему приняты меры, подчеркнула Памфилова.

Председатель Центризбиркома заключила, что практических результатов мониторинга очень мало.