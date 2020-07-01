"Нарушений здесь нет". Наблюдатель от "Голоса" оценил ход голосования по поправкам в Королёве

На участках 3794 и 1123 в подмосковном Королёве процедура голосования по поправкам к конституции проходила со всеми требованиями закона. Об этом сообщил наблюдатель от движения "Голос" Алексей Голышев, который уже на протяжении недели следит за ходом голосования в подмосковном городе.
— Всё нормально. Комиссия доброжелательна и выполняет все требования закона. Мы всё контролируем, нарушений здесь нет, — отметил он.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Участки на большей части России уже закрыты, ведётся подсчёт голосов. Явка на голосование по поправкам к конституции уже превысила 63%, но это не окончательная цифра.