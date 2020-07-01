В Якутии члены избиркома шли по тайге ради голосования шести жителей отдалённого села

В Якутии членам комиссии пришлось преодолевать пять километров тайги, чтобы в голосовании по поправкам к конституции смогли участвовать шесть жителей отдалённого села, среди которых и 95-летняя пенсионерка. Об сообщила пресс-служба главы республики.

— В Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало шесть человек, среди которых 95-летняя жительница республики, специалистам пришлось не только плыть около часа на моторной лодке, но и пройти около пяти километров по тайге, — приводятся слова Айсена Николаева.

Сопровождал группу моторист с ружьём, потому что недалеко от маршрута ранее замечали медведя. А в Усть-Янском районе специалистам пришлось более часа толкать лодку по нерастаявшему льду озера, а по маршруту на оленеводческое стадо № 2 можно было добраться только через открытое море.

Всего в республике было организовано 29 участков для голосования. В самой отдалённой точке — острове Котельный на архипелаге Новосибирские острова — проголосовало семь человек.