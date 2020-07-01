Олимпийский чемпион по боксу в стихах высказался о голосовании по поправкам — видео

Российский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев написал стихи о голосовании по поправкам к конституции, призвав соотечественников тоже сделать свой выбор.

Напомним, в России завершается седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Участки в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала уже закрыты, ведётся подсчёт голосов.