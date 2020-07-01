Олимпийский чемпион по боксу в стихах высказался о голосовании по поправкам — видео

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Российский боксёр-профессионал, олимпийский чемпион Рахим Чахкиев написал стихи о голосовании по поправкам к конституции, призвав соотечественников тоже сделать свой выбор.
— Хватит нам любить иное, создавай своё, родное,
Люби Отечество, как мать, оно просторное, большое.
Нас всех сплотит родимый дом,
И пусть воздастся нам добром, — зачитал Чахкиев стихи собственного сочинения.
Напомним, в России завершается седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Участки в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала уже закрыты, ведётся подсчёт голосов.
Явка по стране уже превысила 63%. На участки отдать свой голос сегодня также пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены. Граждане приходили семьями или даже с питомцами.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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