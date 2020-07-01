Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Супер-пупер зашкаливают антитела". Памфилова прокомментировала визит Мишустина на участок без маски

Премьер-министр переболел коронавирусом в мае этого года.

667

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова с шуткой прокомментировала визит главы Правительства РФ Михаила Мишустина на участок для голосования без защитной маски и перчаток.

Ну вы знаете, Мишустин, я знаю, у него уже там супер-пупер зашкаливают антитела, но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно, — ответила глава ЦИК на вопрос корреспондента Лайфа.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля. Председателю правительства понадобилось почти три недели для того, чтобы победить недуг.

Выбор редакции

Loading...