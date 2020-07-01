"Супер-пупер зашкаливают антитела". Памфилова прокомментировала визит Мишустина на участок без маски

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова с шуткой прокомментировала визит главы Правительства РФ Михаила Мишустина на участок для голосования без защитной маски и перчаток.
— Ну вы знаете, Мишустин, я знаю, у него уже там супер-пупер зашкаливают антитела, но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно, — ответила глава ЦИК на вопрос корреспондента Лайфа.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля. Председателю правительства понадобилось почти три недели для того, чтобы победить недуг.
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