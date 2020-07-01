МВД: Серьёзных нарушений на голосовании по поправкам не зарегистрировано

МВД РФ не выявило серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к конституции. Об этом на брифинге в Центризбиркоме рассказал первый замглавы ведомства Александр Горовой.
— На 16:00 в МВД поступили 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования мы зафиксировали 829 сообщений. Серьёзных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на сегодняшний час не зафиксировано, — отметил он.
Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Участки в регионах Дальнего Востока и Сибири уже закрыты, ведётся подсчёт голосов. Первыми 100% протоколов обработали на Чукотке.
Явка по стране уже превысила 63%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены. Граждане приходили семьями или даже с питомцами.