МВД: Серьёзных нарушений на голосовании по поправкам не зарегистрировано

МВД РФ не выявило серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к конституции. Об этом на брифинге в Центризбиркоме рассказал первый замглавы ведомства Александр Горовой.

— На 16:00 в МВД поступили 126 сообщений о происшествиях. Всего с начала голосования мы зафиксировали 829 сообщений. Серьёзных нарушений по линии МВД, которые могли бы повлиять на итоги голосования, на сегодняшний час не зафиксировано, — отметил он.