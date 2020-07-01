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Мишустин проголосовал по поправкам к Конституции РФ — видео

Премьер подчеркнул, что сегодня россияне определяют будущее страны.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в голосовании по поправкам к конституции. Глава правительства пришёл на избирательный участок на улице Николаева в Москве.

Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение её истории, традиций и ценностей, — прокомментировал он.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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