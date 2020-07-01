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"Как можно оставаться в стороне?!" Михалков принял участие в голосовании по конституции — видео

Наиболее важными пунктами режиссёр считает те, которые касаются семьи, незыблемости границ и запрета руководить страной для людей с двойным гражданством.

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Видео © LIFE

Народный артист РСФСР Никита Михалков принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Знаменитый актёр и режиссёр не скрывает, что поддержал внесение изменений. Он уверен, что важно закрепить суверенитет страны в основном законе.

Традиционность семьи, незыблемость границ и невозможность руководить страной, имея двойное гражданство, — я думаю, это принципиально важно. Есть более важные [поправки], менее важные, более формальные, менее формальные. Но основные поправки всё же те, которые направлены на то, чтобы закрепить суверенитет страны, — объяснил свой выбор Михалков.

Артист подчеркнул, что нельзя оставаться в стороне, когда решается судьба твоей страны. Он призывает сделать свой выбор, каким бы он ни был.

Напомним, сегодня в России стартовал седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. А накануне завершилось онлайн-голосование, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Также ЦИК озвучила общую явку по стране за шесть дней.

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