В Москве прирост числа пациентов с коронавирусом упал до уровня начала апреля

За последние сутки в Москве диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердили у 611 человек. Это самый низкий показатель с 6 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице было выявлено около 222 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровело уже более 152 тысяч человек, то есть около 68%.