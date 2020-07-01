В Москве прирост числа пациентов с коронавирусом упал до уровня начала апреля

За последние сутки в Москве диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердили у 611 человек. Это самый низкий показатель с 6 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в столице было выявлено около 222 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровело уже более 152 тысяч человек, то есть около 68%.
Ранее стало известно, что в России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19. Учёные центра "Вектор" испытывают препарат на четырёх видах животных вместо двух, как это делается в обычное время.