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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1796 пациентов

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый переболевший сдал соответствующие анализы.

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1796 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193, — рассказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый выздоровевший пациент после лечения сдал соответствующие анализы. Переболевшим CoViD-19 в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы, чтобы помочь другим больным.

Ранее стало известно, что в России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19. Учёные центра "Вектор" испытывают препарат на четырёх видах животных вместо двух, как это делается в обычное время.

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