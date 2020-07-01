В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1796 пациентов

За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1796 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193, — рассказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый выздоровевший пациент после лечения сдал соответствующие анализы. Переболевшим CoViD-19 в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы, чтобы помочь другим больным.