В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1796 пациентов

За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1796 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 152 193, — рассказала вице-мэр.
Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый выздоровевший пациент после лечения сдал соответствующие анализы. Переболевшим CoViD-19 в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы, чтобы помочь другим больным.
Ранее стало известно, что в России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19. Учёные центра "Вектор" испытывают препарат на четырёх видах животных вместо двух, как это делается в обычное время.