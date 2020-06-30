"Вектор" начал испытывать вакцину от коронавируса на четырёх видах животных

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что специалисты учреждения испытывают вакцину от коронавирусной инфекции CoViD-19 на четырёх видах животных вместо двух, как это делается в обычное время.

— Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, "Вектор", понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырёх видах животных, — объяснил Максютов в интервью РИА "Новости".

По его словам, оценка безвредности российского препарата проводится на мышах, морских свинках, кроликах и на приматах.