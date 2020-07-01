Учёный не исключил, что коронавирус навсегда поселится в организме человека, как герпес

Академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников не исключил, что коронавирус SARS-CoV-2 может навсегда остаться в организме человека, как, например, вирус герпеса.

— Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живёт вирус герпеса, ряд других инфекций. Посмотрим, что будет происходить с CoViD-19, — пояснил учёный в интервью "Парламентской газете".

Академик подчеркнул, что пока официальных данных о возможности перехода коронавируса в хроническую фазу нет. Он спрогнозировал сезонную волну заболевания в ноябре — декабре, как и других респираторных инфекций, и отметил, что, скорее всего, SARS-CoV-2 повторит судьбу четырёх своих сородичей, которые уже сосуществуют с человеческой популяцией.

Колесников также напомнил, что каждая статистика по каждой стране должна анализироваться отдельно и нельзя судить "огульно", как это делает Всемирная организация здравоохранения. Он подчеркнул, что разница в распространении вируса во время пандемии — это совершенно нормально.

— Хотя одна из задач ВОЗ — пугать народ, это понятно. Но реальность состоит в том, что пандемия как была, так и осталась, пока она идёт по странам шаг за шагом. Где-то раньше появился вирус, где-то позже, где-то он более злой, где-то менее, — сказал учёный.

По словам профессора, в России ситуация нормализуется, больницы не перегружены. Кроме того, у 20% населения уже появилась иммунная прослойка, это те люди, которые переболели бессимптомно. Также Колесников пояснил, что существует особая категория — это те, у кого в принципе существует клеточный иммунитет против всех вирусов, включая CoViD-19. И чем выше количество людей, защищённых ресурсами организма, тем меньше шансы распространения инфекции.