В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Исследователи зафиксировали случаи передачи вируса работникам свиноферм.

Китайские учёные во время проведения научных исследований обнаружили новый штамм свиного гриппа, получивший название G4 EA H1N1. Они не исключают, что он может быть потенциально опасным для жителей Поднебесной и привести к пандемии, подобной коронавирусу, говорится в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В рамках масштабного исследования учёные с 2011 по 2018 год взяли около 30 тысяч назальных мазков у свиней в 10 провинциях КНР. В ходе анализа они выделили 179 вирусов, вызывающих свиной грипп. Одним из них стал недавно появившийся штамм вируса гриппа G4 EA H1N1, широко распространявшийся в популяции свиней с 2016 года.

До настоящего времени штамм не представлял угрозы, однако исследователи нашли доказательства недавнего заражения новым вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае. Так, более чем у 10% сотрудников, которые работали с этими парнокопытными, обнаружили антитела к G4 EA H1N1.

— Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации данного вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов, — предупреждают авторы работы.