В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать пандемию

Китайские учёные во время проведения научных исследований обнаружили новый штамм свиного гриппа, получивший название G4 EA H1N1. Они не исключают, что он может быть потенциально опасным для жителей Поднебесной и привести к пандемии, подобной коронавирусу, говорится в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.