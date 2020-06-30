В Минпросвещения объявили дату начала нового учебного года

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что занятия начнутся в очной форме.

Учебный год в российских школах начнётся по плану 1 сентября, однако меры санитарной безопасности в учебных заведениях будут усилены. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

— Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников, — заявил министр.