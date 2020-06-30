ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2020, 08:01
5604

В Минпросвещения объявили дату начала нового учебного года

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что занятия начнутся в очной форме.

Учебный год в российских школах начнётся по плану 1 сентября, однако меры санитарной безопасности в учебных заведениях будут усилены. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников, — заявил министр.

Путин дал поручение определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом учебном году
Путин дал поручение определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом учебном году

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что занятия в школах могут начаться по обычному расписанию и в очной форме. При этом она назвала эпидемиологическую ситуацию в стране "управляемой" и добавила, что ведомство уже разработало необходимые рекомендации.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • 1 сентября
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar