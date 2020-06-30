На Крымском мосту открыли грузовое железнодорожное сообщение

Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов запустили грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Навстречу друг другу отправились два грузовых состава "Крымских железных дорог". Один начал путь со стороны полуострова, он повёз в Россию продукцию предприятий республики. Встречный поезд с бензином в цистернах, цементом и удобрениями едет со стороны материка. Поезда должны встретиться ровно под аркой моста.

Как ранее отмечал министр транспорта Евгений Дитрих, железнодорожные перевозки помогут снизить стоимость части грузов на 30–50%. В 2020 году планируется перевозка до трёх миллионов тонн грузов.