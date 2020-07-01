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В Саратове члены УИК завлекают избирателей на участки языком танца — видео

Члены комиссии сняли клип под песню "Вперёд, Россия", который однозначно поспособствует повышению явки.

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Члены УИК № 339 Октябрьского района города Саратова с помощью зажигательного танца призвали местных жителей принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Пять очаровательных девушек исполнили несколько несложных движений под песню "Вперёд, Россия" и сняли любительский клип, который, как пишут пользователи соцсетей, уж точно поспособствует повышению явки.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.

А накануне, как уже сообщал Лайф, завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.

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