В Саратове члены УИК завлекают избирателей на участки языком танца — видео

Члены УИК № 339 Октябрьского района города Саратова с помощью зажигательного танца призвали местных жителей принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Пять очаровательных девушек исполнили несколько несложных движений под песню "Вперёд, Россия" и сняли любительский клип, который, как пишут пользователи соцсетей, уж точно поспособствует повышению явки.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Участки проработают до 20:00 по местному времени, затем начнётся подсчёт голосов.