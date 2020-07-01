Губернатор Челябинской области отметил особые меры безопасности на участке для голосования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой сегодня приняли участие в голосовании по поправкам к конституции. Глава региона отметил, что процедура волеизъявления организована с соблюдением всех мер безопасности, поэтому здоровью голосующих ничего не угрожает.

— Это говорит о том, что мы можем жить в нынешних непростых условиях, соблюдая все меры предосторожности. Голосование полностью организовано безопасно. Это очень важно, потому что многие люди переживали. Здесь организовано всё очень достойно, — добавил Текслер.