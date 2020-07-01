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На атомном ледоколе открыли участок для голосования по Конституции РФ

Судно уже более недели находится на испытаниях в Финском заливе, на его борту около 350 россиян.

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Участок для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ организовали на атомном ледоколе "Арктика". Условия для волеизъявления экипажа судна создал избирком Санкт-Петербурга во взаимодействии с администрацией Балтийского завода.

Головной ледокол, который является на текущий момент самым мощным в мире, 23 июня отправился на три недели в Финский залив для проведения второго этапа ходовых испытаний. На борту находится около 350 человек, среди которых сотрудники Балтийского завода, ФГУП "Атомфлот" и представители подрядных организаций.

Специально для голосования на атомный ледокол "Арктика" доставили выездную урну для голосования и обеспечили команду ледокола всем необходимым для избирательного процесса.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки открылись уже по всей стране. Есть они и за рубежом: в Китае, Японии, Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.

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