На атомном ледоколе открыли участок для голосования по Конституции РФ

Участок для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ организовали на атомном ледоколе "Арктика". Условия для волеизъявления экипажа судна создал избирком Санкт-Петербурга во взаимодействии с администрацией Балтийского завода.

Головной ледокол, который является на текущий момент самым мощным в мире, 23 июня отправился на три недели в Финский залив для проведения второго этапа ходовых испытаний. На борту находится около 350 человек, среди которых сотрудники Балтийского завода, ФГУП "Атомфлот" и представители подрядных организаций.

Специально для голосования на атомный ледокол "Арктика" доставили выездную урну для голосования и обеспечили команду ледокола всем необходимым для избирательного процесса.