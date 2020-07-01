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"Иностранное вмешательство". Российский Капитан Америка попытался проголосовать по поправкам

Однако, по его словам, совершить волеизъявление ему не позволили.

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В голосовании по поправкам к Конституции РФ решил принять участие мужчина в костюме Капитана Америки — супергероя из американских комиксов. Молодой человек пришёл на избирательный участок, предположительно, в Москве.

Присутствие Капитана слегка смутило сотрудников УИК, однако его всё же пропустили. Сам процесс голосования по поправкам в кадр не попал, однако на выходе супергерой сообщил, что ему якобы не дали проголосовать, ссылаясь на иностранное вмешательство.

Не дали проголосовать. Сказали: "Иностранное вмешательство", — произнёс мужчина в конце ролика.

Как ранее сообщал Лайф, общероссийское голосование по поправкам к конституции подходит к концу. Сегодня, в завершающий день, проголосовать можно только лично на избирательном участке. Сегодня же будет проведена расшифровка результатов электронного голосования, которое проходило в Москве и Нижегородской области.

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