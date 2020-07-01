"Иностранное вмешательство". Российский Капитан Америка попытался проголосовать по поправкам

В голосовании по поправкам к Конституции РФ решил принять участие мужчина в костюме Капитана Америки — супергероя из американских комиксов. Молодой человек пришёл на избирательный участок, предположительно, в Москве.

Присутствие Капитана слегка смутило сотрудников УИК, однако его всё же пропустили. Сам процесс голосования по поправкам в кадр не попал, однако на выходе супергерой сообщил, что ему якобы не дали проголосовать, ссылаясь на иностранное вмешательство.

— Не дали проголосовать. Сказали: "Иностранное вмешательство", — произнёс мужчина в конце ролика.