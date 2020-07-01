У Посольства США в Москве прошла акция против пропаганды ЛГБТ — видео

Участники движения "Сорок сороков" провели у американского посольства одиночные пикеты. Так они выражают недовольство тем, что дипмиссия уже неделю не убирает со здания флаг ЛГБТ. По мнению протестующих, он вывешен "в знак протеста поправок к конституции, в которых брак назван как союз мужчины и женщины".





Участники акции держат в руках плакат с лозунгом "Наша страна — наши ценности!" Кроме того, у американского посольства они положили флаг ЛГБТ-сообщества, об который демонстративно вытирают ноги.