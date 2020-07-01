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У Посольства США в Москве прошла акция против пропаганды ЛГБТ — видео

Поводом для этого стало решение американских дипломатов вывесить на здании флаг — символ сексуальных меньшинств.

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Видео © Telegram-канал / "Сорок сороков"

Участники движения "Сорок сороков" провели у американского посольства одиночные пикеты. Так они выражают недовольство тем, что дипмиссия уже неделю не убирает со здания флаг ЛГБТ. По мнению протестующих, он вывешен "в знак протеста поправок к конституции, в которых брак назван как союз мужчины и женщины".

Участники акции держат в руках плакат с лозунгом "Наша страна — наши ценности!" Кроме того, у американского посольства они положили флаг ЛГБТ-сообщества, об который демонстративно вытирают ноги.

Фото © Telegram-канал / "Сорок сороков"

Напомним, ранее британские дипломаты также вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания посольства в Москве. Свой жест они объяснили тем, что хотят таким образом выразить свою солидарность с членами сообщества "в России и во всём мире".

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