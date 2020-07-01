ЦИК: Серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ нет

Серьёзных нарушений, которые требовали бы спецзаседаний ЦИК, в ходе голосования по поправкам к Конституции России выявлено не было. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По её словам, в комиссии поступает минимальное количество обращений.

— За эти дни серьёзных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень какого-то серьёзного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК и самой ЦИК, пока нет, — уточнила Памфилова в информцентре Центризбиркома.