ЦИК: Серьёзных нарушений на голосовании по поправкам к Конституции РФ нет

Серьёзных нарушений, которые требовали бы спецзаседаний ЦИК, в ходе голосования по поправкам к Конституции России выявлено не было. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По её словам, в комиссии поступает минимальное количество обращений.
— За эти дни серьёзных нарушений не обнаружено. У нас до сих пор, я проверила, очень какого-то серьёзного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК и самой ЦИК, пока нет, — уточнила Памфилова в информцентре Центризбиркома.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки открылись уже по всей стране. Есть они и за рубежом: в Китае, Японии, Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.