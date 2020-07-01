Более 500 тысяч наблюдателей работают на голосовании по поправкам к конституции

Более полумиллиона человек стали наблюдателями за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

— У нас, по данным Общественной палаты, контролируют сегодня процесс наблюдения, голосования 526 тысяч 584 наблюдателя — представители общественных организаций, почти двух десятков партий, граждане сами по себе, в том числе все наблюдательские организации, скажем, те, которые позиционируют себя оппозицией, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что общая задача наблюдателей — обеспечение прав избирателей. Глава Центризбиркома подчеркнула, что и наблюдатели в свою очередь также должны пользоваться одинаковыми правами (независимо от принадлежности к определённой организации).

— Прошу, чтобы никакой дискриминации, ни в отношении никаких наблюдателей ни в коем случае не было, — сказала Памфилова.