Более 500 тысяч наблюдателей работают на голосовании по поправкам к конституции

Более полумиллиона человек стали наблюдателями за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
— У нас, по данным Общественной палаты, контролируют сегодня процесс наблюдения, голосования 526 тысяч 584 наблюдателя — представители общественных организаций, почти двух десятков партий, граждане сами по себе, в том числе все наблюдательские организации, скажем, те, которые позиционируют себя оппозицией, — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что общая задача наблюдателей — обеспечение прав избирателей. Глава Центризбиркома подчеркнула, что и наблюдатели в свою очередь также должны пользоваться одинаковыми правами (независимо от принадлежности к определённой организации).
— Прошу, чтобы никакой дискриминации, ни в отношении никаких наблюдателей ни в коем случае не было, — сказала Памфилова.
Накануне завершился период электронного голосования, в котором могли принимать участие жители Москвы и Нижегородской области. В то же время по всей стране россияне могли проголосовать очно. Такие меры были приняты для того, чтобы разгрузить избирательные участки в период эпидемии коронавируса. Основной же и заключительный день голосования проходит сегодня. По указу президента России Владимира Путина этот день стал в стране выходным. Кроме того, сегодня состоится расшифровка результатов электронных бюллетеней.