"Оренбургу" засчитают второе техническое поражение подряд после вспышки коронавируса

"Оренбург" сообщил, что не сможет провести домашний матч с "Уралом" (Екатеринбург) из-за вспышки коронавируса, которая произошла ранее в команде.

— Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало "Оренбургу" проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала". Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований, — говорится в заявлении РПЛ.

Также отмечается, что на данный момент у десяти членов клуба подтверждён коронавирус. За больными установлено динамическое наблюдение.