"Оренбургу" засчитают второе техническое поражение подряд после вспышки коронавируса

"Оренбург" сообщил, что не сможет провести домашний матч с "Уралом" (Екатеринбург) из-за вспышки коронавируса, которая произошла ранее в команде.
Матч Тинькофф-РПЛ «Оренбург» - «Урал» не состоится 👉https://t.co/pJ9TgYmTXd pic.twitter.com/N8TXaJqLJ9— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 1, 2020
— Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало "Оренбургу" проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против "Урала". Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований, — говорится в заявлении РПЛ.
Также отмечается, что на данный момент у десяти членов клуба подтверждён коронавирус. За больными установлено динамическое наблюдение.
Ранее был отменён матч "Оренбурга" с "Краснодаром". Команде засчитали техническое поражение (0:3).