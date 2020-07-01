И магия не нужна. После визита к гадалке фигуристка Сотникова закрутила новый роман

23-летняя фигуристка Аделина Сотникова тщательно скрывает свою личную жизнь. Правда, в СМИ всё равно активно обсуждают её романы. В 2016-м Аделина состояла в отношениях с телеведущим Александром Молочко. Они познакомились на съёмках для глянцевого журнала, роман развивался стремительно, но оказался непродолжительным. В Сети появилась переписка телеведущего с другой девушкой, что и стало причиной разрыва. Хотя сам телеведущий отрицал наличие любовного треугольника.

— Наше общение с той девушкой закончилось ещё до моих отношений с Аделиной. Когда в прессе появились сообщения о том, что мы с Аделиной пара, она позвонила мне и пригрозила рассказать про нашу связь журналистам. Я не знаю, наверное, я был ей небезразличен, взыграла женская ревность, — так прокомментировал скандал телеведущий. — Наши отношения с Аделиной, к моему огромному сожалению, не выдержали того напора лжи и негатива, который обрушился на нас в последнее время.

В 2018 году Аделина отдыхала в компании молодой звезды футбольного "Локомотива" Дмитрия Баринова. Но и этот роман был недолгим.

А вот дальше было больше. Летом прошлого года Аделина встречалась с хоккеистом казанского "Ак Барса" Владимиром Ткачёвым. И тут счастье не было долгим. Сотникова так отчаялась и впала в депрессию, что решила прибегнуть к помощи колдуньи. Ей она отдала целых два миллиона рублей!

Я надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард. Нахожусь в морально убитом состоянии. А надо вообще мне всё это? А для чего? Когда состояние твоё на грани срыва, слова успокоения не помогают. Знаю, что всё будет хорошо! Ля-ля-ля тополя. Но то, что творится внутри меня, никто не понимает

И вот теперь появились фотографии Сотниковой на отдыхе в Сочи в компании хоккеиста "Ак Барса", но не Ткачёва, а 20-летнего вратаря Амира Мифтахова. Фотографии и видео с совместного отдыха опубликовала жена другого хоккеиста Даниса Зарипова Алла у себя в инстаграме.

Они весело проводят время на море в компании, где Аделина находится всегда рядом с Амиром. Поклонники сразу же начали обсуждать их роман.

Фото © Соцсети

А некоторые даже заметили, что несколько недель назад она приезжала в Казань, где играет Амир, и оттуда публиковала фотографии.

В то же время Аделина написала пост со строчкой из песни популярной группы HammAli & Navai "Я влюбился, мама. Она та самая дама".

Так кто же новый избранник Сотниковой? В "Ак Барсе" Амир Мифтахов не основной вратарь. За казанцев он сыграл всего два матча, в которых пропустил четыре шайбы и отразил 35 бросков. С молодёжной сборной он выиграл бронзу ЧМ-2019, правда, на лёд там не вышел, а вот на ЧМ-2020, где наша команда выиграла серебро, провёл пять игр, включая финал с канадцами.

Так что это: новый роман или просто весёлое времяпрепровождение? Вероятнее всего, узнаем чуть позже.