ЦСКА с Гончаренко расправились со "Спартаком". На это прибежала посмотреть даже белка

ЦСКА, который к этому матчу готовил вернувшийся из Белоруссии Виктор Гончаренко, дома победил "Спартак" со счётом 2:0. Автором двух мячей стал Никола Влашич.
На 76-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве — за грубую игру был удалён Роман Зобнин. Правда, в концовке встречи подопечные Тедеско могли забить, но блестящая игра Игоря Акинфеева спасла ЦСКА.
Таким образом, красно-белые остаются на шестой строчке в турнирной таблице в 32 очками. Красно-синие же располагаются на строчку выше и имеют 40 очков.
Отметим, что не только Влашич был главной звездой этого матча. Внимание всех привлекла белка, бегающая на протяжении всей встречи по трибунам и полю.
Даже белка отложила все дела и прибежала на дерби. Включайся и ты 🐿️https://t.co/g6sFdyCTjs#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/Wwvh6DlOqS— Матч ТВ (@MatchTV) June 30, 2020
РПЛ. 25-й тур
ЦСКА — "Спартак" — 2:0
Гол: Влашич 27' (1:0), 90+6 (2:0)