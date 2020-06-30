ЦСКА с Гончаренко расправились со "Спартаком". На это прибежала посмотреть даже белка

ЦСКА, который к этому матчу готовил вернувшийся из Белоруссии Виктор Гончаренко, дома победил "Спартак" со счётом 2:0. Автором двух мячей стал Никола Влашич.

На 76-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве — за грубую игру был удалён Роман Зобнин. Правда, в концовке встречи подопечные Тедеско могли забить, но блестящая игра Игоря Акинфеева спасла ЦСКА.

Таким образом, красно-белые остаются на шестой строчке в турнирной таблице в 32 очками. Красно-синие же располагаются на строчку выше и имеют 40 очков.

Отметим, что не только Влашич был главной звездой этого матча. Внимание всех привлекла белка, бегающая на протяжении всей встречи по трибунам и полю.

Даже белка отложила все дела и прибежала на дерби. Включайся и ты 🐿️https://t.co/g6sFdyCTjs#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/Wwvh6DlOqS — Матч ТВ (@MatchTV) June 30, 2020