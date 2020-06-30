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ЦСКА с Гончаренко расправились со "Спартаком". На это прибежала посмотреть даже белка

Столичное дерби в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу завершилось со счётом 2:0 в пользу армейцев.

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ЦСКА, который к этому матчу готовил вернувшийся из Белоруссии Виктор Гончаренко, дома победил "Спартак" со счётом 2:0. Автором двух мячей стал Никола Влашич.

На 76-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве — за грубую игру был удалён Роман Зобнин. Правда, в концовке встречи подопечные Тедеско могли забить, но блестящая игра Игоря Акинфеева спасла ЦСКА.

Таким образом, красно-белые остаются на шестой строчке в турнирной таблице в 32 очками. Красно-синие же располагаются на строчку выше и имеют 40 очков.

Отметим, что не только Влашич был главной звездой этого матча. Внимание всех привлекла белка, бегающая на протяжении всей встречи по трибунам и полю.

РПЛ. 25-й тур

ЦСКА — "Спартак" — 2:0

Гол: Влашич 27' (1:0), 90+6 (2:0)

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