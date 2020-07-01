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Скончался двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Двукратный победитель Олимпийских игр по водному поло в составе сборной СССР Александр Кабанов умер в возрасте 72 лет, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России (ФВПР).

По словам первого вице-президента и исполнительного директора ФВПР Евгения Шаронова, смерть случилась из-за проблем ветерана с сердцем.

Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко (партнёр Кабанова по сборной СССР. — Прим. Лайфа) и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем, скорая не успела, — цитирует Шаронова ТАСС.

Из-за неважного состояния здоровья Кабанов даже не поехал на похороны своего ближайшего друга, уточнил Шаронов.

Информация о дате и месте похорон станет известна позднее.

Кабанов побеждал на Играх 1972 и 1980 года. Также на его счету два золота чемпионатов мира и одна золотая награда первенства Европы. В качестве тренера он приводил мужскую сборную России к серебру и бронзе Олимпиад, к трём бронзовым медалям ЧМ, к победам в Кубке мира и Мировой лиге, а женскую команду — к победам на чемпионате Европы и двум бронзам мировых первенств.

Ранее Лайф сообщал, что умер актёр Виктор Проскурин из "Большой перемены" и "Офицеров".

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