Скончался двукратный олимпийский чемпион по водному поло Александр Кабанов

— Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко (партнёр Кабанова по сборной СССР. — Прим. Лайфа) и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем, скорая не успела, — цитирует Шаронова ТАСС .

Кабанов побеждал на Играх 1972 и 1980 года. Также на его счету два золота чемпионатов мира и одна золотая награда первенства Европы. В качестве тренера он приводил мужскую сборную России к серебру и бронзе Олимпиад, к трём бронзовым медалям ЧМ, к победам в Кубке мира и Мировой лиге, а женскую команду — к победам на чемпионате Европы и двум бронзам мировых первенств.