Французский депутат назвал Крым времён Украины спящей красавицей

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, отметив, что "пробуждение" началось только после воссоединения с Россией.

Он уточнил, что впервые приехал в Крым в 1995 году, когда он был ещё в составе Украины.

— Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно лично наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошёл с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать, Крым во льду находился, — приводит слова Мариани РИА "Новости".

По словам депутата, нынешний визит на полуостров стал для него седьмым.