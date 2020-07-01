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Французский депутат назвал Крым времён Украины спящей красавицей

Он отметил, что лично наблюдал трансформацию полуострова.

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Фото © Pixabay

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, отметив, что "пробуждение" началось только после воссоединения с Россией.

Он уточнил, что впервые приехал в Крым в 1995 году, когда он был ещё в составе Украины.

Тогда я занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе и действительно лично наблюдал всю ту эволюцию, которую Крым прошёл с тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать, Крым во льду находился, — приводит слова Мариани РИА "Новости".

По словам депутата, нынешний визит на полуостров стал для него седьмым.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.

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