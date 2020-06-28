Экс-футболист сборной Словакии Чишовский умер в возрасте 40 лет

Экс-игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский умер на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба чешского клуба "Виктория", где защитник завершил свою карьеру в 2014 году.

У Чишовского диагностировали боковой амиотрофический склероз. От такого же заболевания 18 сентября 2019 года на 44-м году жизни умер бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен. Болезнь является неизлечимой, в среднем продолжительность жизни после обнаружения заболевания составляет три-пять лет. При этом физик-теоретик Стивен Хокинг жил с ним 55 лет, он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

— Сегодня очень печальный день. Мы с тяжёлым сердцем должны объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей семье футбольного клуба "Виктория", — отмечается в сообщении пресс-службы команды из Пльзени.